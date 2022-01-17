Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Красноярском крае

Красноярск, 17 января. Порядка пяти жителей Красноярского края получили положительные результаты тесты на омикрон-штамм коронавируса. Эти тесты стали первыми случаями заражения в данном регионе.

Все заболевшие недавно прилетели в Красноярск из-за границы, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев в официальном Telegram-канале.

«У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "Омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал он.

Штамм «Омикрон» был обнаружен на юге Африке в ноябре прошлого года. Среди основных симптомов — головная боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Ранее «Омикрон» впервые обнаружили у жителей Псковской области. Всего положительный результат теста в регионе получили 15 человек.