Знаменитый американский фотограф Стив Шапиро ушел из жизни в возрасте 87 лет

Вашингтон, 17 января. Американский фотограф Стив Шапиро скончался на 88-м году жизни. В его объектив попадали такие звезды, как Дэвид Боуи, Роберт Де Ниро, Марлона Брандо и другие.

Фотографии Шапиро учился у авторитетного профессионала времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С 1961 года Стив перешел на внештатную работу. Позже его фотографии начали публиковать в Life, Vanity Fair, Newsweek, Time, Sports Illustrated и Paris Match. О трагедии сообщили на странице Шапиро в Facebook.

«Стив скончался прошлой ночью в состоянии покоя и чуда», — говорится в посте.

С 1960 года Шапиро в основном фотографировал звезд кино и музыки на съемочных площадках фильмов. Однако брался он и за политические проекты. Так, Стиву удалось заснять основные моменты движения за гражданские права, а также сопровождать Роберта Фрэнсиса Кеннеди во время его президентской компании.

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