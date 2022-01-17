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Знаменитый американский фотограф Стив Шапиро ушел из жизни в возрасте 87 лет

  /   Обновлено: 17 января 2022 06:54
Общество
Знаменитый американский фотограф Стив Шапиро ушел из жизни в возрасте 87 лет
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Вашингтон, 17 января. Американский фотограф Стив Шапиро скончался на 88-м году жизни. В его объектив попадали такие звезды, как Дэвид Боуи, Роберт Де Ниро, Марлона Брандо и другие.

Фотографии Шапиро учился у авторитетного профессионала времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С 1961 года Стив перешел на внештатную работу. Позже его фотографии начали публиковать в Life, Vanity Fair, Newsweek, Time, Sports Illustrated и Paris Match. О трагедии сообщили на странице Шапиро в Facebook.

«Стив скончался прошлой ночью в состоянии покоя и чуда», — говорится в посте.

С 1960 года Шапиро в основном фотографировал звезд кино и музыки на съемочных площадках фильмов. Однако брался он и за политические проекты. Так, Стиву удалось заснять основные моменты движения за гражданские права, а также сопровождать Роберта Фрэнсиса Кеннеди во время его президентской компании.

Недавно мир потрясла еще одна трагическая новость. Из жизни ушла актриса Франсуаза Фортон, которая стала известна благодаря сериалу «Клон». Ей было 63 года.

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