ПФР: граждане с «минимальной пенсией» смогут получить доплаты

Москва, 17 января. Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которые имеют пенсии ниже уровня прожиточного минимума. Сумма зависит от региона, в котором проживает человек. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

По данным ПФР, это коснется граждан, чья пенсия находится в диапазоне от 9 до 23 тыс. рублей. Речь идет о категории пожилых граждан, которые получают выплаты ниже минимального уровня.

«С января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», – сказал представитель ПФР в интервью PRIMPRESS.

Выплачиваемая сумма будет зависеть от региона проживания и установленного там уровня прожиточного минимума. Например, в Татарстане этот показатель равен 8800 рублям, а на Чукотке — 23 400 рублей. Пенсионеры получат надбавку в размере разницы между фактической пенсией и прожиточным минимумом.

Недавно появилась информация о возможном возврате россиянам накопительной части пенсии. Об этом заявила депутат Госдумы России от «Партии роста» Оксана Дмитриева.