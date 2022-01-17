Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 07:00
06:55
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Красноярском крае
06:54
Общество
Знаменитый американский фотограф Стив Шапиро ушел из жизни в возрасте 87 лет
06:51
Экономика
ПФР: граждане с «минимальной пенсией» смогут получить доплаты
06:49
Общество
Диетолог Чехонина призвала не закусывать алкоголь маринованными огурцами
06:48
Общество
Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет
06:47
Общество
Россия усиленно готовится к приходу самого заразного штамма-мутанта «Омикрон»
06:43
Общество
IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января
06:43
Происшествия
Водители бросают свои машины из-за снежного коллапса в Южно-Сахалинске
06:42
Общество
Зять Назарбаева сложил полномочия председателя нацпалаты предпринимателей
06:39
Общество
Жена министра туризма Сахалина вышла на уборку снега в летнем мини-платье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет

  /   Обновлено: 17 января 2022 06:48
Общество
Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет
wikipedia.org  /  US Air Force

Вашингтон, 17 января. Генерал Чарльз Макги афроамериканского происхождения, входивший в состав легендарной группы летчиков Таскиги, умер в возрасте 102 лет в США. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

Макги был одним из первых летчиков в числе афроамериканцев. Во время Второй мировой войны он совершил около 130 полетов. Позже он принимал участие в боевых действиях в Корее и Вьетнаме.

«Сегодня мы потеряли американского героя. Чарльз Макги, бригадный генерал и один из последних летчиков Таскиги, скончался в возрасте 102 лет», — написал Остин в Twitter.

Военный летчик летал на истребителях P-51 «Мустанг» с красными хвостами. Эти машины сопровождали бомбардировщики. Успех группы афроамериканцев послужил отмене сегрегации в ВВС США в 1948 году.

Два года назад бывший президент США Дональд Трамп присвоил Макги звание генерала. После выхода в отставку в 1973 году летчик руководил гражданским аэропортом и вел свой бизнес.

Суд Джорджии ранее приговорил к пожизненному заключению троих американцев, которые застрелили афроамериканца. Молодой человек совершал утреннюю пробежку, когда на него накинулись местные жители и застрелили.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет
смерть летчик чарльз макги
Комментировать