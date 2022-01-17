Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет

Вашингтон, 17 января. Генерал Чарльз Макги афроамериканского происхождения, входивший в состав легендарной группы летчиков Таскиги, умер в возрасте 102 лет в США. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

Макги был одним из первых летчиков в числе афроамериканцев. Во время Второй мировой войны он совершил около 130 полетов. Позже он принимал участие в боевых действиях в Корее и Вьетнаме.

«Сегодня мы потеряли американского героя. Чарльз Макги, бригадный генерал и один из последних летчиков Таскиги, скончался в возрасте 102 лет», — написал Остин в Twitter.

Военный летчик летал на истребителях P-51 «Мустанг» с красными хвостами. Эти машины сопровождали бомбардировщики. Успех группы афроамериканцев послужил отмене сегрегации в ВВС США в 1948 году.

Два года назад бывший президент США Дональд Трамп присвоил Макги звание генерала. После выхода в отставку в 1973 году летчик руководил гражданским аэропортом и вел свой бизнес.

Суд Джорджии ранее приговорил к пожизненному заключению троих американцев, которые застрелили афроамериканца. Молодой человек совершал утреннюю пробежку, когда на него накинулись местные жители и застрелили.