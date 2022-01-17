Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 07:00
06:55
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Красноярском крае
06:54
Общество
Знаменитый американский фотограф Стив Шапиро ушел из жизни в возрасте 87 лет
06:51
Экономика
ПФР: граждане с «минимальной пенсией» смогут получить доплаты
06:49
Общество
Диетолог Чехонина призвала не закусывать алкоголь маринованными огурцами
06:48
Общество
Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет
06:47
Общество
Россия усиленно готовится к приходу самого заразного штамма-мутанта «Омикрон»
06:43
Общество
IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января
06:43
Происшествия
Водители бросают свои машины из-за снежного коллапса в Южно-Сахалинске
06:42
Общество
Зять Назарбаева сложил полномочия председателя нацпалаты предпринимателей
06:39
Общество
Жена министра туризма Сахалина вышла на уборку снега в летнем мини-платье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января

  /   Обновлено: 17 января 2022 06:43
Общество
IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Пик заражений омикрон-штаммом коронавируса в России произойдет в субботу, 22 января. Такие данные предоставили исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Ученые пришли к такому выводу после изучения официальной коронавирусной статистики в России. Эксперты отметили, что в пиковый период число заражений может равняться 85 700 случаям в сутки. Исследователи также склонны предполагать, что здравоохранительная сфера будет наиболее загружена 9 февраля. В этот день для зараженных коронавирусом потребуется 133,2 тысячи коек, передает газета «Ведомости».

В Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщали, что «Омикрон» не способен выжить на керамике. Российские ученые выяснили, что «заразительная» возможность со временем снижается в зависимости от нахождения мутации на различных поверхностях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января
коронавирус омикрон-штамм пандемия в россии ihme
Комментировать