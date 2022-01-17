IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января

Москва, 17 января. Пик заражений омикрон-штаммом коронавируса в России произойдет в субботу, 22 января. Такие данные предоставили исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Ученые пришли к такому выводу после изучения официальной коронавирусной статистики в России. Эксперты отметили, что в пиковый период число заражений может равняться 85 700 случаям в сутки. Исследователи также склонны предполагать, что здравоохранительная сфера будет наиболее загружена 9 февраля. В этот день для зараженных коронавирусом потребуется 133,2 тысячи коек, передает газета «Ведомости».

В Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщали, что «Омикрон» не способен выжить на керамике. Российские ученые выяснили, что «заразительная» возможность со временем снижается в зависимости от нахождения мутации на различных поверхностях.