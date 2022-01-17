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Водители бросают свои машины из-за снежного коллапса в Южно-Сахалинске

Происшествия
Водители бросают свои машины из-за снежного коллапса в Южно-Сахалинске
ФБА «Экономика сегодня»

Южно-Сахалинск, 17 января. Планировочные районы Южно-Сахалинска утром 17 января оказались практически отрезаны от цивилизации. Из-за обильных снегопадов образовались гигантские пробки, в которых водители стоят часами.

Некоторые автолюбители не выдерживают и бросают свои машины. Кто-то разворачивается и едет домой, пассажиры общественного транспорта выходят из автобусов и добираются до пунктов назначения пешком.

«Стоим уже более двух часов. Сейчас буду разворачиваться, поеду обратно — смысла нет пытаться прорваться в город. Пассажиры массово выходят из машин, идут пешком. При этом идут они быстрее авто, по дороге со стоящими в пробке водителями общаются», — рассказал один из свидетелей.

Администрация Южно-Сахалинска признала всю сложность ситуации и пообещала принять соответствующие меры. Сейчас пробки фиксируют почти на всех центральных улицах островной столицы.

Сильный снегопад ожидается и в Петербурге. Гражданам города следует соблюдать бдительность и заранее выбирать удобные маршруты, либо вовсе отказаться от запланированных мероприятий, посоветовали в ГУ МЧС.

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