Зять Назарбаева сложил полномочия председателя нацпалаты предпринимателей

Нур-Султан, 17 января. Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев сложил полномочия. Об этом говорится в его заявлении на официальном сайте.

Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что для него было большой честью возглавлять нацпалату предпринимателей на протяжении восьми лет. Он подвел итоги своей работы на этом посту.

«Главный итог нашей работы – это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата. В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса», — подчеркнул Кулибаев.

В начале года в Казахстане прошли массовые протесты из-за роста цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи силы ОДКБ, которые впоследствии подключились к проблеме Нур-Султана. Миротворцы спустя несколько дней покинули страну, выполнив свои обязательства.