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Зять Назарбаева сложил полномочия председателя нацпалаты предпринимателей

  /   Обновлено: 17 января 2022 06:42
Общество
Зять Назарбаева сложил полномочия председателя нацпалаты предпринимателей
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 17 января. Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев сложил полномочия. Об этом говорится в его заявлении на официальном сайте.

Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что для него было большой честью возглавлять нацпалату предпринимателей на протяжении восьми лет. Он подвел итоги своей работы на этом посту.

«Главный итог нашей работы – это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата. В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса», — подчеркнул Кулибаев.

В начале года в Казахстане прошли массовые протесты из-за роста цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи силы ОДКБ, которые впоследствии подключились к проблеме Нур-Султана. Миротворцы спустя несколько дней покинули страну, выполнив свои обязательства.

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бизнес предприниматель кулибаев
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