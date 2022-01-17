Жена министра туризма Сахалина вышла на уборку снега в летнем мини-платье

Южно-Сахалинск, 17 января. Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев опубликован позитивное видео в своем Instagram. На нем запечатлена его супруга, которая орудует лопатой в необычном наряде.

Женщина решила расчистить снег во дворе частного дома в коротком сером платье на бретелях и валенках. За кадром можно услышать голос самого министра, который в это время собирался кататься на лыжах.

«Жена — огонь! Как песчанские живут. Пока ребенок спит, жена работает, муж развлекается — поехал на лыжах кататься», — шутит Лазарев.

Pr Scr instagram.com / a.a.lazarev84

Подписчики сахалинского чиновника оценили чувство юмора его семьи. Многие обратили внимание, что супруга министра находится в отличной физической форме.

Недавно на Сахалин обрушились сильные снегопады, которые давно не видели местные жители. Всего за пару дней на территории региона выпало более трети средней месячной нормы осадков.