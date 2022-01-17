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17 января 07:00
06:55
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Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Красноярском крае
06:54
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06:51
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ПФР: граждане с «минимальной пенсией» смогут получить доплаты
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Диетолог Чехонина призвала не закусывать алкоголь маринованными огурцами
06:48
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Один из первых летчиков-афроамериканцев США Чарльз Макги умер в возрасте 102 лет
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Россия усиленно готовится к приходу самого заразного штамма-мутанта «Омикрон»
06:43
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IHME: пик заражений «Омикроном» в России придется на 22 января
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Общество
Жена министра туризма Сахалина вышла на уборку снега в летнем мини-платье
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Проект общества инвалидов на Ямале получил президентский грант

Общество
Проект общества инвалидов на Ямале получил президентский грант
Федеральное агентство новостей

Ноябрьск, 17 января. Ямальское общество людей с ограниченными возможностями получило грант от президента России. Благодаря средствам активисты смогут претворить в жизнь свой проект «Супер бабушка города Ноябрьск».

В течение 2022 года в городе пройдет целый ряд мастер-классов для пожилых людей, передает «Север-Пресс». Пенсионерам предстоит выбрать одно из четырех направлений: кулинария, рукоделие, мода и стиль, вокал/хореография. Под конец проекта пожилые северяне покажут свои таланты на отчетном конкурсе.

«На днях побывал в гостях у Галины Григорьевны Гриценко, руководителя этой общественной организации, мы говорили о планах. И вот, стало известно о такой отличной новости. Поздравляю Вас, Галина Григорьевна, и Ваших единомышленников! Так держать! Молодцы!» – написал в своем Telegram-канале мэр Ноябрьска Алексей Романов.

В конце декабря в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа проходил фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. Специальные мастер-классы для детей проводили фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Сергей Гимаев.

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