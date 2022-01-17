Проект общества инвалидов на Ямале получил президентский грант

Ноябрьск, 17 января. Ямальское общество людей с ограниченными возможностями получило грант от президента России. Благодаря средствам активисты смогут претворить в жизнь свой проект «Супер бабушка города Ноябрьск».

В течение 2022 года в городе пройдет целый ряд мастер-классов для пожилых людей, передает «Север-Пресс». Пенсионерам предстоит выбрать одно из четырех направлений: кулинария, рукоделие, мода и стиль, вокал/хореография. Под конец проекта пожилые северяне покажут свои таланты на отчетном конкурсе.

«На днях побывал в гостях у Галины Григорьевны Гриценко, руководителя этой общественной организации, мы говорили о планах. И вот, стало известно о такой отличной новости. Поздравляю Вас, Галина Григорьевна, и Ваших единомышленников! Так держать! Молодцы!» – написал в своем Telegram-канале мэр Ноябрьска Алексей Романов.

В конце декабря в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа проходил фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. Специальные мастер-классы для детей проводили фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Сергей Гимаев.