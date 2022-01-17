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Японский поклонник Кавказа освоил лезгинку ради становления джигитом

Общество
Японский поклонник Кавказа освоил лезгинку ради становления джигитом
minkult.khabkrai.ru  /  Министерство культуры Хабаровского края

Токио, 17 января. Молодой студент из Японии Тайга Нозаки настолько вдохновился видео с джигитами, что решил выучить лезгинку. В будущем он мечтает отправиться на Кавказ.

Иностранец начал увлекаться историей еще во время обучения в школе. Однажды ему попался ролик с кавказскими джигитами, после чего он решил изучить традиционные танцы этого народа. Для этого он использовал обучающие видео в Сети, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас 19-летний Нозаки знает танцы нескольких кавказских народов, в том числе с кинжалами. Одновременно с этим он разучивает кабардинские песни. Молодой человек числится в профессиональном ансамбле в Японии, а в будущем мечтает взять уроки у носителей кавказской культуры. В Instagram японца часто можно увидеть видео с танцами.

В Китае местные акробаты исполнили «танец льва», который считается одним из традиционных в восточной культуре. В качестве места для выступления они выбрали металлические сваи, установленные над рекой.

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япония кавказ лезгинка джигит
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