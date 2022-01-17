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Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после массовых беспорядков

Общество
Метрополитен Алма-Аты возобновил работу после массовых беспорядков
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Алма-Ата, 17 января. Работа метрополитена Алма-Аты была прервана почти на две недели из-за вспыхнувших беспорядков в Казахстане. С 17 января «подземка» снова начала принимать пассажиров.

Метро будет открыто с 07:00 до 21:00 по местному времени. Интервал движения подземного транспорта составит десять минут в час пик и 13 минут в остальное время. Работу удалось возобновить из-за стабилизации обстановки в Алма-Ате, пишет ТАСС.

Администрация Алма-Атинского метрополитена будет оповещать граждан об изменениях в графике работы. Как отметили власти казахстанского города, наземный общественный транспорт будет курсировать до 21:00 часов. В Алма-Ате продолжает действовать комендантский час.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Спустя несколько дней митингующие граждане устроили погромы и нападали на силовиков. По ходатайству следователей, суд арестовал 249 участников протестов в Алма-Ате.

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метрополитен работа подземный транспорт
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