Правоохранители могли доставить ограбленную вдову Градского в отделение полиции

Москва, 17 января. Вдова российского композитора Александра Градского Марина Коташенко может находиться в Селятинском отделе полиции Наро-Фоминского УВД Московской области.

Свет в коттедже модели погас, после чего от дома отъехал автомобиль. Эта же машина через некоторое время появилась у участка полиции. По информации РЕН ТВ, Коташенко дает показания по делу о вооруженном ограблении.

Группа людей днем 16 января обманом остановила автомобиль вдовы на ЦКАДе. Мужчины, угрожая расправой над детьми женщины, заставили ее вернуться домой и отдать им ценности. Коташенко выполнила требования налетчиков и передала им сумку со 100 миллионами рублей.

Вдова обратилась в полицию только вечером. Из-за этого ее подозревают в инсценировке собственного ограбления.

Пользователи Сети ранее высказали свои версии относительно произошедшего. Они решили, что Марина Коташенко устроила постановку, что присвоить себе деньги и не делить их с родственниками своего покойного мужа.