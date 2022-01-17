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Застрявший на три дня в аэропорту Магадана повар смог найти работу на Колыме

Общество
Застрявший на три дня в аэропорту Магадана повар смог найти работу на Колыме
pixabay.com  /  RestaurantAnticaRoma

Магадан, 17 января. Житель Хабаровска Виталий Библеев, который по вине работодателя был вынужден три дня жить в аэропорту Магадана, устроился на работу. Об этом сообщил представитель прокуратуры Чукотского автономного округа.

Мужчина будет трудиться старшим поваром в ночную смену на вахте в компании Sodexo. Библеев уже отправился к месту работы, сейчас он проходит ряд противоэпидемиологических мероприятий, передает РИА Новости.

«Ему предложили работу в Магаданской области. Он сейчас в обсерваторе перед въездом на вахту», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что Виталий Библеев был вынужден три дня прожить в аэропорту Магадана. Это произошло из-за недобросовестности работодателя, который уволил сотрудника раньше времени, нарушил условия договора и не оплатил мужчине поездку до дома.

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