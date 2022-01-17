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Полиция может проверить версию об инсценировке нападения на вдову Градского

Происшествия
Полиция может проверить версию об инсценировке нападения на вдову Градского
pixabay.com  /  fsHH

Москва, 17 января. Полиция Московской области разбирается в обстоятельствах вооруженного нападения на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Правоохранители рассматривают версию, что нападение было спланированным.

Согласно показаниям Коташенко, она выехала из дома в Наро-Фоминском районе днем 16 января. Но стоило ей выехать на ЦКАД, как произошло ДТП. Неизвестные вышли из машины, сели к вдове Градского и пригрозили оружием, пишет «Комсомольская правда».

«Вдову Градского буквально под дулом пистолета заставили вернуться домой в Новоглаголево. Продолжая угрожать оружием, мужчины вынудили ее открыть дом и выдать ценности, которые хранились в особняке», — отметил источник в правоохранительных органах.

Некоторые детали в показаниях Коташенко кажутся странными. Например, вымогатели потребовали у вдовы Градского 100 миллионов рублей. Деньги она хранила дома, а не в банке. Также девушка тянула с обращением в полицию.

«Сама "авария" на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — добавил источник.

Правоохранители ищут не только грабителей, но и проверяют версию об инсценировке нападения. Правдивости нападения не поверили и интернет-пользователи. По их мнению, причиной провокации стали споры из-за наследства покойного музыканта.

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