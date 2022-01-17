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Аудитория газеты Die Zeit возложила на Украину ответственность за напряженность в Европе

  /   Обновлено: 17 января 2022 05:22
Политика
Аудитория газеты Die Zeit возложила на Украину ответственность за напряженность в Европе
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 января. Открытое письмо 73 немецких экспертов с требованием изменить политику Германии в отношении России из-за ситуации на Украине раскритиковали читатели газеты Die Zeit.

Аудитория издания выразила несогласие с точкой зрения авторов. По их мнению, реальным источником напряженности в Европе является сама Украина.

Один из пользователей обратил внимание, что на границе с США Канада разместила большую часть своей армии. Но при этом никто не жалуется. Кто-то вспомнил и про первый газовый кризис России и Украины.

«Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть, и там в скором времени произойдет вторжение?» — задался вопросом Peanut Buster Parfait.

«Украина —не невинная овечка», — заявил Klaurot.

Некоторые пользователи засомневались в компетентности так называемых экспертов. Один из читателей написал, что авторы письма не выдвинули никаких требований и не сделали конкретных предложений.

«Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым "экспертам" приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?» — поинтересовался Einfacher Bürger.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно в очередной раз подтвердил, что Россия не намерена вторгаться на Украину. Все спекуляции на эту тему он назвал выдумками западной прессы.

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