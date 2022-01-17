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Фанаты умершего от последствий COVID-19 Рудакова выразили соболезнования родителям актера

  /   Обновлено: 17 января 2022 05:02
Общество
Фанаты умершего от последствий COVID-19 Рудакова выразили соболезнования родителям актера
ТАСС  /  Геодакян Артем

Москва, 17 января. Поклонники не могут поверить в смерть 43-летнего актера Ивана Рудакова, получившего широкую известность по ролям в сериале «Кухня» и фильме «Ланцет». Они выразили искренние соболезнования родителям артиста.

Печальную новость сообщил отец актера Алексей Рудаков. Он признался, что не знает, как дальше жить без сына. «Чуда не случилось», и врачи не смогли спасти звезду «Кухни» от последствий перенесенного летом COVID-19.

«Какая-то жуть, в которую совершенно невозможно поверить… Легкий, добрый, всегда неунывающий и веселый Ваня...», — написал пользователь Сети.

«Мои искренние соболезнования, никакие слова не утешат утрату родителей... И не верится. Дети не должны умирать... Какая беда. Светлая память... COVID-19, остановись, пожалуйста, хватит», — отметил комментатор.

Иван Рудаков умер в больнице, куда попал в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем и легкими. Эти осложнения у актера появились после заражения коронавирусом.

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смерть соболезнования поклонники иван рудаков
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