Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 января. Жители домов вблизи площади 1905 года в Екатеринбурге содрогнулись этой ночью от звуков массовой аварии, в которой столкнулись сразу четыре автомобиля. Свидетели происшествия сообщили, что транспортные средства от удара развернуло в разные стороны.

Одному из участников аварии понадобилась медицинская помощь. Им оказалась пассажирка одного из автомобилей, которую госпитализировали в 36-ю городскую больницу. По предварительной информации, пострадавшая получила перелом позвоночника.

«По предварительной информации, в ДТП получили повреждения четыре автомобиля: BMW, KIA, Ford и Hyundai. Все они двигались по проспекту Ленина со стороны улицы Вайнера в сторону улицы 8 Марта», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Проводится проверка для выяснения всех деталей произошедшего.

Смертельное ДТП этой ночью произошло в Воронежской области. В результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой погибли три человека.