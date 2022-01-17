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Бориса Джонсона вызвали на допрос после скандала с «винными пятницами» во время локдауна

Политика
Бориса Джонсона вызвали на допрос после скандала с «винными пятницами» во время локдауна
gov.uk

Лондон, 17 января. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона допросили по вопросам нарушения им режима самоизоляции в условиях коронавирусной пандемии, написала газета The Telegraph со ссылкой на источники. Политика вызвали на допрос после скандальных вечеринок с его участием.

Главу кабмина допрашивала представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей. По информации издания, теперь Джонсон может аннулировать юридическую обязанность для британцев по самоизоляции после заражения коронавирусом. Премьер также планирует отменить жесткие антиковидные меры, так как в стране снижается число заболевших жителей.

Британские СМИ ранее писали, что Борис Джонсон стал фигурантом расследования по делу о «винных пятницах» на Даунинг-стрит. Речь идет о ночных вечеринках, которые английские чиновники устраивали в резиденции премьер-министра в период действия строгих антиковидных ограничений. После скандала Джонсон принес публичные извинения.

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Борис Джонсон полиция премьер-министр великобритании
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