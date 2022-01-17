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Депутаты ЛДПР выступили с инициативой отмены коммунальных платежей для ветеранов ВОВ

  /   Обновлено: 17 января 2022 04:40
Общество
Депутаты ЛДПР выступили с инициативой отмены коммунальных платежей для ветеранов ВОВ
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 17 января. Депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли проект, предполагающий полную компенсацию коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны. Вступить в силу в случае принятия закон может с 1 июля текущего года.

Такие меры, считают депутаты, помогут повысить уровень жизни участников ВОВ в условиях кризиса. Кроме того, это поднимет правовой статус с учетом заслуг по защите Отечества. О соответствующей новости сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

«Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны... законопроектом предлагается внести изменения в статьи... предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке.

Депутат Нилов ранее также высказался о необходимости реформы налогообложения в стране. По его мнению, в России нужно ввести прогрессивную систему.

В скором времени также планируется проиндексировать ряд пособий для россиян. В их числе выплаты ветеранам и материнский капитал, передает RT.

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