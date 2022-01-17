Вдова Грачевского Белоцерковская рассказала о причине своей госпитализации

Москва, 17 января. Вдова режиссера и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская экстренно попала в больницу. Актриса раскрыла причину плохого самочувствия.

Белоцерковской стало плохо после открытия памятника Грачевскому на Троекуровском кладбище. На церемонии она присутствовала вместе со второй супругой покойного режиссера Анной. Женщины, по информации СМИ, все время плакали.

«Уже все нормально. Я дома. Перенервничала. Упало давление очень сильно. Не нужно волноваться», — рассказала Екатерина Белоцерковская в беседе с РБК.

Режиссер Борис Грачевский скончался 14 января прошлого года. Ему был 71 год. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Создатель «Ералаша» покоится на московском Троекуровском кладбище. В годовщину смерти Грачевского был открыт памятник. Церемонию посетили множество людей. Они возложили цветы к могиле знаменитости и выразили соболезнования вдове Белоцерковской.