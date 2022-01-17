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Чехия израсходовала более половины своих запасов газа

Экономика
Чехия израсходовала более половины своих запасов газа
ФБА «Экономика сегодня»

Прага, 17 января. Запасы природного газа в подземных хранилищах Чехии не превышают и половины от их вместимости, предусмотренной техническими возможностями. Об этом сообщила официальный представитель компании RWE Gas Storage CZ Симона Гладикова.

В управлении организации находится шесть подземных хранилищ. Топливо по большей части страна получает из России. Как уточнила Гладикова, компания пока что продолжает обеспечивать своих клиентов сырьем.

«Могу подтвердить, что заполняемость находящихся у нас в эксплуатации (подземных) газохранилищ в прошедшие дни понизилась под уровень ниже 50% от их вместимости», — отметила она.

Проблемы с запасами газа в хранилищах в данный момент испытывает и Украина. Аналитик Игорь Юшков описал возможный сценарий действия киевских властей в связи с возникшей ситуацией, передает RT.

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