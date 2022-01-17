Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 05:24
05:22
Политика
Аудитория газеты Die Zeit возложила на Украину ответственность за напряженность в Европе
05:02
Общество
Фанаты умершего от последствий COVID-19 Рудакова выразили соболезнования родителям актера
04:58
Происшествия
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в центре Екатеринбурга
04:51
Политика
Бориса Джонсона вызвали на допрос после скандала с «винными пятницами» во время локдауна
04:40
Общество
Депутаты ЛДПР выступили с инициативой отмены коммунальных платежей для ветеранов ВОВ
04:39
Общество
Вдова Грачевского Белоцерковская рассказала о причине своей госпитализации
04:36
Экономика
Чехия израсходовала более половины своих запасов газа
04:34
Общество
Врач Кабычкин опроверг связь боли в пояснице с заражением «Омикроном»
04:31
Общество
Хабиб Нурмагомедов стал лицом собственной фастфуд-сети в «Москва-сити»
04:19
Спорт
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью против «Интера» в матче чемпионата Италии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хабиб Нурмагомедов стал лицом собственной фастфуд-сети в «Москва-сити»

Общество
Хабиб Нурмагомедов стал лицом собственной фастфуд-сети в «Москва-сити»
vk.com  /  UFC

Москва, 17 января. Компания, связанная с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, открывает сеть ресторанов быстрого питания под названием M-eat by Khabib. По информации газеты «Ведомости», заведение уже работает в деловом центре «Москва-сити».

Ресторан находится в башне «Город столиц». По информации издания, в планах компании в ближайшие месяцы открыть еще 14 точек на территории российской столицы.

Представитель Нурмагомедова заявил, что к концу 2023 года они планируют запустить в работу 150 фастфуд-точек в пяти странах мира. Рестораны также откроют в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. В России компания будет работать в основном на территории Центрального федерального округа и Северного Кавказа.

На данный момент Хабиб Нурмагомедов находится на самоизоляции в Сингапуре, где он заразился коронавирусом. В страну экс-чемпион UFC прибыл на турнир по смешанным единоборствам, где должен драться его подопечный Сайгид Изагахмаев.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Хабиб Нурмагомедов стал лицом собственной фастфуд-сети в «Москва-сити»
хабиб нурмагомедов москва-сити ufc
Комментировать