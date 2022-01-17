Хабиб Нурмагомедов стал лицом собственной фастфуд-сети в «Москва-сити»

Москва, 17 января. Компания, связанная с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, открывает сеть ресторанов быстрого питания под названием M-eat by Khabib. По информации газеты «Ведомости», заведение уже работает в деловом центре «Москва-сити».

Ресторан находится в башне «Город столиц». По информации издания, в планах компании в ближайшие месяцы открыть еще 14 точек на территории российской столицы.

Представитель Нурмагомедова заявил, что к концу 2023 года они планируют запустить в работу 150 фастфуд-точек в пяти странах мира. Рестораны также откроют в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. В России компания будет работать в основном на территории Центрального федерального округа и Северного Кавказа.

На данный момент Хабиб Нурмагомедов находится на самоизоляции в Сингапуре, где он заразился коронавирусом. В страну экс-чемпион UFC прибыл на турнир по смешанным единоборствам, где должен драться его подопечный Сайгид Изагахмаев.