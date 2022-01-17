«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью против «Интера» в матче чемпионата Италии

Бергамо, 17 января. «Аталанта» и «Интер» не выявили победителя в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини выпустил российского полузащитника на 78-й минуте, заменив Маттео Пессину. За отведенное время Миранчук не смог отметиться полезными действиями на поле, пишет RT.

«Интер» с 50 очками продолжает лидировать в Серии А. «Аталанта» с 42 баллами расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.

В следующем матче чемпионата Италии футболистам «Интера» предстоит домашняя игра против «Венеции». Подопечные Гасперини сыграют на выезде с римским «Лацио». Оба матча состоятся 22 января.

Вечером 16 января состоялся финал Суперкубка Испании. Мадридский «Реал» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао и в 12-й раз завоевал титул.