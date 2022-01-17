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Defense One: ролики в TikTok пугают шведских детей войной с Россией

Политика
Defense One: ролики в TikTok пугают шведских детей войной с Россией
unsplash.com  /  Kon Karampelas

Вашингтон, 17 января. Несовершеннолетние граждане Швеции начали сильно бояться войны с Россией из-за таинственных роликов в TikTok. Об этом изданию Defense One рассказала американский аналитик Элизабет Броу.

Большое количество контента о готовящемся «нападении» России на Швецию появилось в социальных сетях. Из-за этого европейские дети и подростки становятся беспокойными, на что обращают внимание их родители, передает «ПолитРоссия».

«Другие видео рассказывают своим шведским пользователям, что российские войска будут бомбить их страну или даже вторгаться. Неудивительно, что дети становятся беспокойными», — отметил автор материала.

Шведские дети все чаще стали спрашивать у взрослых, что происходит в мире. Многие звонят по горячей линии в общенациональную организацию BRIS, которая занимает защитой прав несовершеннолетних, и интересуются грядущим «вторжением». Элизабет Броу полагает, что распространителем пугающего контента, является какая-то крупная держава или обычные хулиганы, пытающиеся увеличить свою популярность в интернете.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг буквально подталкивает Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО. Это происходит несмотря на то, что официальная политика этих двух стран выступает против получения членства в Организации.

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