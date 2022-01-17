Экономист Колташов обрек на провал попытки Польши отказаться от российского газа

Москва, 17 января. Польша грезит о создании собственной энергетической империи, чтобы отказаться от российского газа. Однако попытки Варшавы справиться без помощи «Газпрома» обречены на провал.

Польская компания PGNiG в ноябре прошлого года проинформировала «Газпром» о намерении отказаться от покупки российского топлива после окончания действующего договора. Незадолго до этого регулятор достиг договоренностей на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и купил месторождения голубого топлива на континентальном шельфе в Норвегии. Варшава считает, что новая магистраль GIPL сможет заменить «Северный поток — 2» для Европы.

Эксперт в области энергетики и экономист Василий Колташов считает заведомо провальной идею Варшавы. Газовые источники Польши не могут покрыть потребности даже своей страны. Вместе с этим разрыв отношений с «Газпромом» лишит ее транзитной прибыли.

«Варшава может отказаться от голубого топлива из РФ и потреблять норвежский и танкерный СПГ. При этом она нанесет удар по своему статусу транзитера, а это для нее существенные деньги. В результате выйдет, что Польша будет платить за газ больше из-за постоянных стычек с "Газпромом" и при этом лишится прибыли с транзита», — заявил он в беседе с iReactor.

Строительство польского магистрального газопровода GIPL завершилось на прошлой неделе. Общая стоимость этого энергетического проекта составила 500 миллионов долларов, 116 из которых внесла Литва.