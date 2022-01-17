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Экономист Колташов обрек на провал попытки Польши отказаться от российского газа

Экономика
Экономист Колташов обрек на провал попытки Польши отказаться от российского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Польша грезит о создании собственной энергетической империи, чтобы отказаться от российского газа. Однако попытки Варшавы справиться без помощи «Газпрома» обречены на провал.

Польская компания PGNiG в ноябре прошлого года проинформировала «Газпром» о намерении отказаться от покупки российского топлива после окончания действующего договора. Незадолго до этого регулятор достиг договоренностей на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и купил месторождения голубого топлива на континентальном шельфе в Норвегии. Варшава считает, что новая магистраль GIPL сможет заменить «Северный поток — 2» для Европы.

Эксперт в области энергетики и экономист Василий Колташов считает заведомо провальной идею Варшавы. Газовые источники Польши не могут покрыть потребности даже своей страны. Вместе с этим разрыв отношений с «Газпромом» лишит ее транзитной прибыли.

«Варшава может отказаться от голубого топлива из РФ и потреблять норвежский и танкерный СПГ. При этом она нанесет удар по своему статусу транзитера, а это для нее существенные деньги. В результате выйдет, что Польша будет платить за газ больше из-за постоянных стычек с "Газпромом" и при этом лишится прибыли с транзита», — заявил он в беседе с iReactor.

Строительство польского магистрального газопровода GIPL завершилось на прошлой неделе. Общая стоимость этого энергетического проекта составила 500 миллионов долларов, 116 из которых внесла Литва.

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Газпром польша транзит газа
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