Губерниев: российские биатлонисты могут завоевать золото на Олимпиаде в Пекине

Москва, 17 января. Биатлонисты сборной России смогут занять первые места и привести на родину золотые медали зимних Олимпийских игр в Пекине. Уверенность в этом выразил известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев эфире телеканала «Матч ТВ».

В общении с коллегами Губерниев отметил, что российские биатлонисты смогут завоевать две или три медали на международном первенстве. Одна из них, как считает комментатор, станет золотой наградой в этой дисциплине.

«Команда приобретает уверенность... Что касается состава на Олимпиаду, я думаю, что тут все очевидно. Команда сформирована», — отметил Губерниев.

Мужская сборная России по биатлону потеряла возможность заработать максимальную квоту на грядущую Олимпиаду. Представлять страну в Пекине будут только пять биатлонистов из семи, находящихся на данный момент в составе национальной команды.

Месяцем ранее Губерниев заявил, что биатлон сейчас популярнее «Формулы-1». Таким образом комментатор отреагировал на то, что телетрансляции этого вида спорта начали опережать по охватам решающие заезды в чемпионате мира по кольцевым гонкам.