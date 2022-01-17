Эксперт Минфина Дайнеко напомнила россиянам о правилах выхода на пенсию в 2022 году

Москва, 17 января. Переходный период по повышению возраста для выхода на пенсию продолжает действовать в России. Что следует помнить гражданам, рассказала эксперт Минфина Ольга Дайнеко.

Согласно существующему законодательству, на пенсию могут выйти женщины 1965-го и мужчина 1960-го годов рождения. Граждане для получения выплат должны выработать минимальные коэффициенты и стаж. В 2022 году они составляют 13 лет и 23,4, пишут «Известия».

«Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства льготных категорий пенсионеров. Это все те, кто имеет право на досрочное назначение пенсии: работающие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, многодетные женщины, имеющие пять и более детей, женщины с двумя и более детьми и стажем на Крайнем Севере, родители или опекуны инвалидов с детства, иные категории в связи с инвалидностью», — напомнила Дайнеко.

Будущий пенсионер может подать заявление в ПФР для назначения выплат. Гражданин вправе обратиться в фонд для получения информации о своих пенсионных правах. Но этим вопросом следует озаботиться заранее, посоветовала эксперт.

Депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева выступила с предложением вернуть россиянам накопительную часть пенсии. Эти средства можно направить в страховую часть с соответствующей переиндексацией.