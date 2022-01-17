Боевик «King’s Man: Начало» выбился в лидеры российского проката за выходные

Москва, 17 января. Портал kinobusiness составил рейтинг кинопремьер, которые вошли в топ проката в России и СНГ за прошедшие выходные. Лидером стал боевик «King’s Man: Начало».

Лента режиссера Мэттью Вона собрала 165,9 миллиона рублей в период с 13 по 16 января. «King’s Man: Начало» повествует о последствиях объединения коррупционеров и криминальных гениях. Из-за их действий перед миром нависла угроза войны. Побороть злодеев может только один человек.

Вторую строчку рейтинга заняла пятая часть «Крика» от Тайлера Джиллетта и Мэттью Беттинелли. За уикэнд хоррор собрал 96,8 миллиона рублей. На третьем месте расположилась российская комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: посланник тьмы». Лента принесла 96,6 миллиона рублей.

Недавно для любителей фильмов о гангстерах обрадовали новостью. Трилогию «Крестный отец» снова покажут в кинотеатрах. Все ленты режиссера Фрэнсиса Форда Копполы продемонстрируют в формате 4K Ultra HD, пишет телеканал «360».