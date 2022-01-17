«Реал» обыграл «Атлетик» и в 12-й раз завоевал Суперкубок Испании

Эр-Рияд, 17 января. Мадридский «Реал» одержал победу в финальном матче Суперкубка Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе «Кинг Фахд» и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 38-й минуте матча забил полузащитник мадридского клуба Лука Модрич. Преимущество «Реала» в начале второго тайма удвоил Карим Бензема, точно пробив с пенальти. На 87-й минуте с поля был удален защитник сливочных Эдер Милитао после игры рукой в своей штрафной площади. Однако полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог переиграть вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который ногой отбил мяч. Таким образом, «Реал» в 12-й раз стал обладателем этого трофея, пишет RT.

Перед этим в Суперкубке Испании состоялся матч, достойный финала турнира. Подопечные Карло Анчелотти переиграли «Барселону» со счетом 3:2. Однако итог встречи был определен только в дополнительное время. Победу «Реалу» принес Вальверде на 98-й минуте.