WP: талант Путина как искусного тактика может подорвать принцип коллективной обороны НАТО

Вашингтон, 17 января. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной продемонстрировал свои тактические навыки. На это обратил внимание аналитик американского издания The Washington Post Джон Болтон.

Представители России во время переговоров с НАТО и США призвали к пересмотру постсоветского политического порядка. Запад в свою очередь пригрозил Москве санкциями в случае «вторжения» на Украину. Однако вряд ли это является настоящей целью Путина, передает «ПолитРоссия».

Напряженность вокруг Украины может оказаться обычной «разведкой боем», в ходе которой Россия планирует оценить готовность США. Кремль во главе с Путиным разработал сложную тактику, согласно которой и действует. Западным странам необходимо сделать то же самое, иначе Москва может разделить НАТО.

«Если мы снова подведем Киев, поставив тем самым под угрозу ближайших членов НАТО, Путин усовершенствует дорожную карту, чтобы еще больше подорвать сдерживание НАТО и все его принципы коллективной обороны. У него есть не только стратегия, которой нет на Западе, также он зарекомендовал себя искусным тактиком», — заявил специалист.

Политолог Ростислав Ищенко ранее объяснил отсутствие выгоды для России в «захвате» Украины. Само «вторжение» не будет являться проблемой, чего не скажешь о последующем обустройстве.