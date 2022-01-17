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Банкир Аблязов: беспорядки в Казахстане координировались из Киева

Политика
Банкир Аблязов: беспорядки в Казахстане координировались из Киева
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Париж, 17 января. Центр координации январских протестов в Казахстане располагается в Киеве, заявил банкир Мухтар Аблязов, сбежавший из республики во Францию.

Речь идет о «координационном штабе «Демократические выборы Казахстана», уточнили Аблязов в беседе с РИА Новости. Он добавил, что работа организации стартовала в первых числах наступившего года, когда в республике только начались первые демонстрации.

«Организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве», — заявил он.

Сотрудники штаба поддерживали связь с участниками беспорядков и рекомендовали им следовать выработанному алгоритму. Последний, по словам банкира, существует уже свыше четырех лет.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Через несколько дней мирные демонстрации превратились в беспорядки, во время которых погибли 225 человек, включая 19 правоохранителей. По факту январских протестов в республике возбуждено 546 уголовных дел.

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Казахстан украина беспорядки
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