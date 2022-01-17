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Метеоролог Хольмен предрек миру глобальное похолодание из-за извержения вулкана на Тонга

Общество
Метеоролог Хольмен предрек миру глобальное похолодание из-за извержения вулкана на Тонга
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Осло, 17 января. Извержение подводного вулкана в королевстве Тонга может обернуться долговременными последствиями для всего мира. Самое вероятное их них — глобальное похолодание, сообщил бывший директор международного отдела Норвежского полярного института, профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен.

Среди последствий извержения уже фиксировалось цунами на самом Тонго, а также в Японии и Калифорнии, отметил специалист. Ударная волна и вовсе настигла весь земной шар, а столп пепла затронул стратосферу. При этом, какие именно химические вещества высвободились, пока что неизвестно, передает РЕН ТВ.

«Последнее извержение такой же силы произошло в Пинатубо на Филиппинах. И тогда на полюсах температура опустилась на несколько градусов. Холода продолжались три года», — отметил Хольмен.

Такое происходит, потому что высвободившиеся вещества затеняют планету, не давая Солнцу ее прогреть. Дожди на уровне стратосферы не идут, а это значит, что последствия выброса будут долгосрочными.

Извержение вулкана, считает ученый, может сыграть на руку, замедлив процесс глобального потепления. Однако это повлияет на всех обитателей планеты.

Угроза цунами из-за вулкана была также объявлена на Курильских островах. Сообщается, что угрозы населению нет.

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