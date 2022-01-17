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Вирусолог Скулачев заявил о бесполезности коллективного иммунитета против «Омикрона»

  /   Обновлено: 17 января 2022 03:23
Общество
Вирусолог Скулачев заявил о бесполезности коллективного иммунитета против «Омикрона»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Опыт стран, которые уже встречались с омикрон-штаммом, показал, что коллективный иммунитет против данной вариации не работает. Об этом заявил ведущий сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

Это касается даже стран, где коллективный иммунитет успел достигнуть 90 процентов, потому что в них также случалась вспышка заболеваемости, отметил он. Однако то, что человечество вовсе не подготовлено к новому штамму, утверждать нельзя, передает URA.RU.

«Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше. "Омикрон", к сожалению, преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса», — отметил Скулачев.

Согласился с ним иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, популяция действительно готова, пусть и иммунитет у нее недостаточный.

Несмотря на высокую заразность штамма, введение полного локдауна в России не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

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