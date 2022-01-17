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Япония сообщила о запуске баллистической ракеты властями КНДР

Армия
Япония сообщила о запуске баллистической ракеты властями КНДР
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. КНДР с большой вероятностью могла совершить запуск баллистической ракеты, считают представители береговой охраны Японии.

Ракетный запуск, предположительно, состоялся в понедельник. Баллистический снаряд полетел в сторону Японского моря, уточнили в береговой охране. В КНДР пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ведомство выпустило предупреждение, в котором обратилось к рыболовным судам, находящимся в этом районе. Их призвали не приближаться к обломкам ракеты при обнаружении и соблюдать внимательность в связи с возможной опасностью.

Последний раз об очередном ракетном запуске со стороны КНДР сообщалось в минувшую пятницу. В Пхеньяне уточнили, что таким образом северокорейские власти продемонстрировали боеготовность и усиление потенциала полка.

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