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Читатели газеты Die Welt заявили о наглости Украины из-за требования вооружений у ФРГ

Политика
Читатели газеты Die Welt заявили о наглости Украины из-за требования вооружений у ФРГ
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Берлин, 17 января. Украина не имеет никакого права требовать вооружений у Германии. Об этом заявили читатели немецкой газеты Die Welt.

Они прокомментировали материал издания, в котором приводятся слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. Дипломат высказал свое недовольство решением Германии не передавать Киеву вооружений для обороны и потребовал пересмотреть эту позицию.

«Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?» — поинтересовался пользователь Сети.

«"Украинский посол требует...". Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!» — заметил юзер.

«Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?» — подметил читатель.

«Если Украина может за это заплатить, пожалуйста! Но они в основном хотят все даром», — написал комментатор.

Историк Катя Хойер ранее пояснила, что Германии приходится играть на два фронта. Из-за союзничества с США она вынуждена поддерживать Украину, однако ФРГ гораздо выгоднее иметь партнерство с Россией. В связи с этим Берлин оказывает Киеву помощь только номинально.

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украина вооружения германия
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