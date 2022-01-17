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Депутаты ОПЗЖ сообщили о притеснении и дискриминации русскоязычных украинцев

  /   Обновлено: 17 января 2022 02:42
Политика
Депутаты ОПЗЖ сообщили о притеснении и дискриминации русскоязычных украинцев
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 января. Жителей Украины, говорящих на русском языке, притесняют и дискриминируют из-за перехода местных печатных изданий на национальный язык. Об этом сообщили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Они отметили, что на территории Украины начали действовать новые нормы, дискриминирующие русскоязычных граждан, а также представителей других национальных общин. По словам депутатов ОПЗЖ, теперь каждое печатное СМИ, выходящее на другом языке, должно в том же объеме издаваться на национальном языке страны.

«При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС — запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», — добавили депутаты.

Ранее киевские власти приняли законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Теперь все печатные издания на территории страны обязаны издаваться только на нем. По мнению экспертов, данное требование лишь подорвет плюрализм СМИ в республике, передает RT.

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украина русский язык дискриминация русскоязычные притеснение ОПЗЖ
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