«Вектор»: «Омикрон» не способен выжить на керамических поверхностях

Москва, 17 января. Способность штамма COVID-19 «Омикрон» к заражению с течением времени снижается в зависимости от различных поверхностей. В Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что быстрее всего такая разновидность теряет активность на керамике.

Отечественные ученые провели серию исследований для выяснения степени заразности омикрон-штамма. Изучалась жизнеспособность инфекции на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Во время экспериментов соблюдались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов).

«Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — сообщили в «Векторе» для РИА Новости.

Ученые недавно опубликовали снимки омикрон-штамма коронавируса. Для этого «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 соответствующей разновидностью COVID-19.