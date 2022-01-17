ФАН публикует эксклюзивные кадры с места ограбления вдовы Градского

Москва, 17 января. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия на месте ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко.

В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места происшествия, представленные собственным корреспондентом. На них видно, что полиция все еще работает около дома Коташенко, где было совершено крупное ограбление.

Вдову Градского ограбили трое злоумышленников. По одной из версий, на московском ЦКАД случилось ДТП с участием автомобиля Коташенко, которое преступники заранее спланировали. После этого они сели к ней в машину и заставили женщину вернуться домой. Там они украли у нее около 100 млн рублей. Далее бандиты приказали Коташенко отвезти их в Апрелевку, после чего скрылись.

Как выяснилось позже, инцидент произошел еще днем, однако девушка обратилась в правоохранительные органы только вечером. Также, по информации СМИ, оказалось, столь внушительную сумму Коташенко хранила под кроватью. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин, допустив, что вдова могла инсценировать собственное ограбление.