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Ученые пересмотрели возраст найденных в Африке останков древнейшего Homo sapiens

Весь мир
Ученые пересмотрели возраст найденных в Африке останков древнейшего Homo sapiens
pixabay.com  / 

Лондон, 16 января. Минимальный возраст окаменелостей Омо-I, считающихся рядом ученых древнейшими останками человека разумного, оказался минимум на 30 тысяч лет старше, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международной командой, возглавляемой сотрудниками Кембриджского университета, которые были опубликованы в журнале Nature.

Среди палеонтологов до сих пор ведутся споры о том, кто является первым найденным представителем Homo sapiens на планете, однако большинство все же склоняется к индивидам Омо-I, которых у одноименной реки на юге Эфиопии в 1967 году обнаружил кенийский палеоантрополог и защитник природы Ричард Лики.

Ранние попытки датировать окаменелости предполагали, что им менее 200 тысяч лет, однако новые исследования демонстрируют цифру в 230 тысяч лет. Анализ проводился путем оценки химических отпечатков слоев вулканического пепла выше и ниже отложений, в которых лежал древний.

Останки Омо-I обнаружены в формации Кибиш на юго-западе Эфиопии, в Восточноафриканской рифтовой долине. На ее территории часто находят скелеты и каменные орудия труда.

«Окаменелости найдены в определенной последовательности под толстым слоем пепла, который никому не удалось датировать радиометрическими методами, потому что пепел слишком мелкозернистый», — говорит доктор Селин Видаль из географического факультета Кембриджа.

Для проведения исследования аргоновым методом сотрудники международной группы ученых взяли 113 образцов санидина. Таким образом удалось установить, что извержение вулкана Шала, благодаря которому появились эти минералы, произошло 233±22 тысячи лет назад.

Ученые пересмотрели возраст найденных в Африке останков древнейшего Homo sapiens
pixabay.com /

Палеонтологи добавили, что пересмотренная стратиграфия (раздел геологии об определении относительного геологического возраста слоистых осадочных и горных пород) формации Кибиш также не согласуется с ранее выявленным периодом в 197±4 тысячи лет.

«Каждое извержение имеет собственный отпечаток, свою эволюционную историю под поверхностью, которая определяется путями следования магмы. Как только вы раскроете скалу, освободите минералы, то сможете идентифицировать химическую подпись вулканического стекла, удерживающего минералы вместе», — говорит Видаль.

Далее команда ученых датировала образцы пемзы, и поскольку окаменелости Омо-I найдены глубже, им должно быть более 230 000 лет.

«Мы немедленно отправили образцы пемзы вулкана Шала нашим коллегам в Глазго, чтобы они могли измерить возраст пород. Когда я получила результаты, стало понятно, что самый старый Homo sapiens оказался гораздо древнее, чем предполагалось ранее», — утверждает Селин Видаль.

Ученые пересмотрели возраст найденных в Африке останков древнейшего Homo sapiens
pixabay.com /

Соавтор исследования, доктор Орельен Мунье из Французского музея человека, заявил, что в отличие от других окаменелостей среднего плейстоцена, Омо-I обладает характеристиками современных людей: высокий и шаровидный свод черепа, а также выраженный подбородок.

«Мы можем датировать появление нашего вида только на основе имеющихся у нас образцов, поэтому неверным будет утверждать, что это окончательный возраст.

Изучение эволюции человека всегда находится в движении: границы и временные рамки меняются по мере улучшения нашего понимания. Но эти окаменелости показывают, насколько устойчивы люди. Мы выжили, процветали и мигрировали в районе, который подвержен стихийным бедствиям», — заключил Мунье.

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ученые африка эфиопия останки анализ homo sapiens
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