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Размер государственной пошлины за тюнинг автомобиля может увеличиться в России

Общество
Размер государственной пошлины за тюнинг автомобиля может увеличиться в России
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 17 января. Проведение тюнинга транспортного средства в скором времени может стать существенно дороже для российских автолюбителей. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента.

Согласно нему, за внесение изменений в конструкцию автомобиля предлагается установить государственную пошлину в размере 1000 рублей. В настоящий момент данное разрешение выдается водителям бесплатно. Помимо этого, законопроект предусматривает введение пошлины за выдачу свидетельства о допуске машины к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей.

Продление срока действия документа обойдется российским автомобилистам в еще 1000 рублей. Вдобавок к этому им придется заплатить пошлину за выдачу свидетельства о соответствии машины после тюнинга требованиям безопасности, которая составит от 800 до 1000 рублей. По мнению авторов законопроекта, он позволит привлекать в бюджет страны 700 миллионов рублей ежегодно.

Также ранее в России предложили поднять минимальную стоимость автомобилей, попадающих под действие «налога на роскошь». Авторы инициативы отметили, что данный показатель уже давно не пересматривался.

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автомобиль законопроект тюнинг госпошлина конструкция
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