Интернет-пользователи усомнились в правдивости ограбления вдовы Градского Коташенко

Москва, 17 января. Вдова музыканта Александра Градского заявила о вооруженном нападении и ограблении. Но некоторые пользователи Сети посчитали, что инцидент могли спланировать.

Ограбление произошло на 255 километре ЦКАД. Неизвестные вынудили Марину Коташенко остановиться и заставили вернуться домой. Угрожая оружием, у модели выкрали 100 миллионов рублей, пишет телеканал «360».

Пользователи в социальных сетях усомнились в правдивости нападения. Они напомнили, что Александр Градский скончался в ноябре прошлого года, а между его родственниками разгораются споры из-за наследства. Именно этом могло послужить причиной возможной провокации.

«А не постановка ли это, чтобы наследством не делиться? Уж больно все это подозрительно», — отметил один из комментаторов.

Певец Александр Градский переписал коттедж в Наро-Фоминском районе на свою молодую супругу. И все средства, которые хранились в доме, принадлежали Марине Коташенко. Но мнение пользователей об инсценировки ограбления разделяет звездный адвокат Сергей Жорин.