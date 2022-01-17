Место ограбления вдовы Градского Коташенко сняли на видео

Москва, 17 января. Видеозапись, сделанная возле особняка ограбленной вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко, попала в распоряжение журналистов. На кадрах видно, что правоохранительные органы приступили к расследованию преступления.

Коташенко сообщила о вооруженном нападении в полицию только вечером, через несколько часов после ограбления. На улице успело стемнеть, поэтому следователям приходится работать при плохой видимости. Репортерам тоже трудно разглядеть что-либо на территории особняка Коташенко в Наро-Фоминском районе.

На сделанной очевидцами видеозаписи видно, что к дому потерпевшей съехалось большое количество машин, как служебных, так и частных. Через открытие ворота можно разглядеть несколько общающихся между собой людей, а также окна, в которых горит свет, передают «Известия».

Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Марину Коташенко и, угрожая расправой над детьми, вынудили ее отдать сбережения. Молодая модель передала налетчикам сумку со 100 миллионами рублей, которую хранила дома под кроватью.