Сообщение о минировании поступило в аэропорт Киева перед прилетом Порошенко

Киев, 17 января. Анонимный злоумышленник сообщил о минировании киевского аэропорта Жуляны, куда утром 17 января должен прилететь экс-президент Украины Петр Порошенко.

Аналогичное предупреждение получил столичный аэропорт Борисполь. Сейчас на территории обеих воздушных гаваней работают специалисты, уточнила официальный представитель киевской полиции Юлия Гирдвилис.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — цитируют ее украинские СМИ.

В минувшую субботу правоохранители уже проводили проверку в аэропорте Жуляны из-за сообщения о минировании. Тогда информация оказалась ложной.

Порошенко ранее заявил, что планирует вернуться в Киев утром 17 января рейсом Wizz Air из Варшавы. В этот же день Печерский районный суд проведет заседание, в рамках которого рассмотрит ходатайство об аресте бывшего главы государства.