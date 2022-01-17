Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 02:22
02:09
Происшествия
Два легковых автомобиля столкнулись на севере Петербурга
02:02
Общество
Размер государственной пошлины за тюнинг автомобиля может увеличиться в России
02:01
Происшествия
Петербуржцев предупредили о возросшей вероятности ДТП из-за снегопада 17 января
02:00
Общество
Депутат Вассерман раскрыл главный секрет своей блестящей памяти
01:55
Общество
Интернет-пользователи усомнились в правдивости ограбления вдовы Градского Коташенко
01:41
Происшествия
Место ограбления вдовы Градского Коташенко сняли на видео
01:38
Происшествия
Сообщение о минировании поступило в аэропорт Киева перед прилетом Порошенко
01:35
Общество
Взлет карьеры и тяжелая болезнь: что известно об умершем актере из «Кухни» Иване Рудакове
01:17
Шоу-бизнес
Звездный адвокат Жорин допустил версию инсценировки ограбления вдовы Градского
01:11
Общество
Актриса из сериала «Клон» Франсуаза Фортон ушла из жизни в возрасте 63 лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сообщение о минировании поступило в аэропорт Киева перед прилетом Порошенко

Происшествия
Сообщение о минировании поступило в аэропорт Киева перед прилетом Порошенко
wikipedia.org  /  Jozef Tóth/CC BY-SA 3.0

Киев, 17 января. Анонимный злоумышленник сообщил о минировании киевского аэропорта Жуляны, куда утром 17 января должен прилететь экс-президент Украины Петр Порошенко.

Аналогичное предупреждение получил столичный аэропорт Борисполь. Сейчас на территории обеих воздушных гаваней работают специалисты, уточнила официальный представитель киевской полиции Юлия Гирдвилис.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — цитируют ее украинские СМИ.

В минувшую субботу правоохранители уже проводили проверку в аэропорте Жуляны из-за сообщения о минировании. Тогда информация оказалась ложной.

Порошенко ранее заявил, что планирует вернуться в Киев утром 17 января рейсом Wizz Air из Варшавы. В этот же день Печерский районный суд проведет заседание, в рамках которого рассмотрит ходатайство об аресте бывшего главы государства.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сообщение о минировании поступило в аэропорт Киева перед прилетом Порошенко
Киев порошенко минирование
Комментировать