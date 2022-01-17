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Взлет карьеры и тяжелая болезнь: что известно об умершем актере из «Кухни» Иване Рудакове

Общество
Взлет карьеры и тяжелая болезнь: что известно об умершем актере из «Кухни» Иване Рудакове
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Москва, 17 января. Звезда российских телесериалов Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. О карьерных достижениях безвременно ушедшего артиста рассказывает Федеральное агентство новостей.

Иван Рудаков появился на свет 19 октября 1978 года. Его родителями стали режиссер Алексей Рудаков и Елена Николаева. В детстве мальчик часто посещал съемочные площадки вместе с семьей. И, казалось, его будущее уже известно. После школы Рудаков поступил во ВГИК и попал в мастерскую Всеволода Шиловского.

Актерская карьера

Свой творческий путь в кино Рудаков начал в 2005 году. Он снялся в драматической ленте «Попса» в роли рок-исполнителя Влада Бойцова. Через два года артист засветился в образе священника в фильме «Ванечка». Популярность ему принесли проекты «Вера. Надежда. Любовь» и «Двадцать лет без любви».

Помимо полнометражных фильмов Иван Рудаков играл и в телесериалах. Среди них оказались «Склифосовский», «Рубеж», «Ланцет». Многим он запомнился по роли байкера Поршня в ситкоме «Кухня». В текущем году был запланирован выход еще пяти лент с участием артиста.

Тяжелая болезнь

Пандемия коронавируса не обошла стороной актера. Он заболел COVID-19 летом прошлого года. Инфекция дала серьезные осложнения: врачи диагностировали проблемы с легкими и сердцем.

За сутки до смерти Ивана Рудакова госпитализировали. Артиста подключили к аппарату ИВЛ, но все усилия врачей оказались тщетны. Чуда не произошло. Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет. У него осталась десятилетняя дочь от брака с Лаурой Кеосаян, пишет телеканал «360».

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