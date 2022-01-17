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Звездный адвокат Жорин допустил версию инсценировки ограбления вдовы Градского

  /   Обновлено: 17 января 2022 01:17
Шоу-бизнес
Звездный адвокат Жорин допустил версию инсценировки ограбления вдовы Градского
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 17 января. Дело о вооруженном ограблении вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко имеет целый ряд нестыковок. На них обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин.

Первым делом он указал на время обращения модели в полицию. Нападение произошло в районе 13:00 часов по мск, однако правоохранительные органы узнали об этом только в 20:00 часов. Это вызывает целый ряд вопросов, так как большинство преступлений раскрываются по горячим следам, передает Пятый канал.

«Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — добавил звездный адвокат.

СМИ сообщили, что и полицейские сомневаются в искренности Коташенко. Однако пока никаких доказательств причастности вдовы к ограблению нет.

Ранее стало известно, что Марина Коташенко хранила 100 миллионов рублей в сумке под своей кроватью. Именно эти деньги преступники и отняли у молодой вдовы.

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жорин градский коташенко
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