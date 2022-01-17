Актриса из сериала «Клон» Франсуаза Фортон ушла из жизни в возрасте 63 лет

Рио-де-Жанейро, 17 января. Исполнительница одной из ролей в популярном бразильском телесериале «Клон» Франсуаза Фортон скончалась в Рио-де-Жанейро на 64-м году жизни. Об этом сообщила португальская пресса.

Смерть наступила из-за продолжающейся тяжелой болезни. В 1989 году врачи диагностировали актрисе рак шейки матки. Соболезнование по поводу смерти артистки принимают ее муж — театральный продюсер Эдуардо Барата и сын Гильерме Фортон Виотти.

«Милая Франсуаза Фортон, жаль! Пусть Бог примет тебя с большим количеством света», — написала в Instagram коллега актрисы по сериалу Нивея Стелманн.

Российские телезрители знают Фортон по роли помощницы профессора Альбьери Симоне в сериале «Клон». К этому амплуа актриса шла долгие годы, а карьеру в кино она начала в весьма юном возрасте.

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