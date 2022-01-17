Ограбленная вдова Градского хранила 100 миллионов рублей в сумке под кроватью

Москва, 17 января. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко хранила 100 миллионов рублей в сумке под кроватью в своем роскошном особняке в Наро-Фоминском районе. Именно их и забрали вооруженные грабители.

Злоумышленники напали на молодую модель, инсценировав автомобильную аварию на 255 километре ЦКАД. Трое вооруженных мужчин, севшие в салон к Коташенко, вынудили вдову вернуться домой и добровольно отдать им деньги, которые хранились на «черный день». При этом они приставили к виску девушки оружие.

Вдова Градского выполнила требования налетчиков, так как те пригрозили расправой над ее детьми. Маленькие сыновья с бабушкой и няньками в этот момент находились в особняке. Коташенко без раздумий отдала грабителям сумку с деньгами, чтобы спасти жизни своих близких.

Сын покойного музыканта Александра Градского Даниил был шокирован произошедшем с супругой его отца. Он признался, что ничего не знал о случившемся и выразил надежду, что все остались целы и здоровы. На данный момент инцидент проверяет прокуратура.