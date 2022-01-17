Движение по Босфору снова доступно для судов после поломки сухогруза

Анкара, 17 января. Турецкая береговая охрана сообщила о поломке сухогруза в Босфорском проливе. Сейчас движение судов восстановлено, передает телеканал A haber.

Сухогруз сломался по пути в Румынию недалеко от моста Султана Селима Явуза. Движение судов в обоих направления в Босфорском проливе было остановлено, передает телеканал «360».

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — говорится в сообщении телеканала.

Движение через Босфор уже останавливалось в декабре прошлого года. Тогда грузовой корабль BARLAS с флагом Панамы сел на мель после поломки двигателей. Власти Турции направили к месту случившегося спасательные катера и буксиры. Движение удалось нормализовать в короткий срок.