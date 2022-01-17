Белоруссия обогнала Россию по числу попавших под санкции США объектов

Вашингтон, 17 января. Администрация президента США Джо Байдена в первый же год своей работы изменила санкционную политику своих предшественников. Теперь лидерами по числу объектов, попавших под американские рестрикции, стали Китай и Белоруссия.

В прошлом году от администрации Байдена больше всех «досталось» Китаю. А на второе место неожиданно вырвалась Белоруссия, число объектов, попавших в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) которой увеличилось до 96. При этом Россия занимает в этом списке третью строчку (95). Об этом свидетельствует анализ, проведенный экспертной группой Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика способна выдержать любой санкционный удар от Запада. В ответ на ограничительные меры, по его словам, РФ продолжает развивать внутреннее производство и экономику.