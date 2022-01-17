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Песков допустил введение Россией контрмер при дальнейшем расширении НАТО

  /   Обновлено: 17 января 2022 01:01
Политика
Песков допустил введение Россией контрмер при дальнейшем расширении НАТО
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 17 января. Россия готова принять ряд контрмер в случае, если Североатлантический альянс продолжит свое расширение. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом политик подчеркнул, что Москва никому не угрожает проведением военной операции. По словам Пескова, поступать таким образом для России «было бы просто сумасшествием». Однако Кремль будет готов принять определенные контрмеры, если НАТО продолжит свое расширение, сообщил пресс-секретарь президента в интервью телеканалу CNN.

«Если вы продолжите говорить: "...Мы не собираемся принимать во внимание ваши обеспокоенности. НАТО продолжит расширяться. Сейчас Украины не будет внутри НАТО, но юридически это будет возможно ...". Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать», — подчеркнул Песков.

Также ранее официальный представитель Кремля заявил, что Россия не понимает призывы НАТО к деэскалации, когда сам Альянс активно заявляет о своих планах по расширению. Вместе с этим, отметил Песков, США по-прежнему зазывают новые страны вступить в блок.

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песков расширение нато альянс пресс-секретарь контрмеры
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